توسيع العلاقات التجارية بين ايران وتونس، الهدف الرئيسي للسفارة التونسية في طهران

واشار الرحموني خلال لقائه اليوم الاحد، رئيس غرفة تجارة ايران الى الغاء التاشيرات بين ايران وتونس وامكانية تطوير السياحة وزيادة زيارات رجال الاعمال والمواطنين الى البلد الاخر قائلا انهم يسعون في هذا المجال لتسيير رحلات جوية مباشرة بين ايران وتونس.

ودعا السفير التونسي الى احياء المجلس المشترك لرجال الاعمال الايرانيين والتونسيين موضحا اننا نسعى لكي يحصل ذلك على هامش انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتونس وقال ان هدفنا هو التمهيد لانشطة القطاع الخاص في ايران وتونس والتعرف على مجالات الاستثمار في البلدين.

وفي معرض اشارته الى قدرات ايران في مجال المستلزمات الطبية والادوية قائلا اننا نسعى لزيارة وفد من رجال الاعمال التونسيين الى ايران ودعا الى توسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين لانتاج ادوية السرطان وامراض القلب.

ودعا الى تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية الكثيرة المبرمة بين ايران وتونس.

اما رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة ايران صمد حسن زادة فقد قال في اللقاء ان حجم التجارة بين ايران وتونس، لا يتناسب مع الطاقات التجارية للبلدين.

وقال ان غرفة ايران ومن خلال امتلاكها لجان تخصصية و غرف مشتركة في ارجاء البلاد، تسعى لتوسيع التجارة لا سيما التجارة الخارجية التي تمثل الاولوية الرئيسية لها.

واضاف ان شركات القطاع الخاص في ايران تملك طاقات هائلة في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والفولاذ وانتاج المكائن ومواد البناء والخدمات الفنية والهندسية والتشييد والبناء وبناء الانفاق والسكك الحديد والمصافي والخدمات الطبية والعلاجية لا سيما السياحة العلاجية والزراعة وتوفير المكائن الزراعية لاسيما تطوير زراعة البيوت الدفيئة والخدمات الثقافية والجامعية.

واكد ان الانتاج المشترك واستثمارات الشركات الايرانية في مجال المكائن الثقيلة والجرارات في تونس يمكن ان يمثل احد مجالات التعاون بين رجال اعمال البلدين.

واكد ان غرفته جاهزة لايفاد وفد تجاري وتوسيع السياحة والتعاون الاقتصادي بين ايران وتونس.