وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية في زيارة الى ايران

وقد وصلت بلوج اليوم الاحد الى طهران ومن المقرر ان تشارك في اجتماع اللجنة الرفيعة لمنظمة "اكو" التي تناقش مسالة الاصلاحات.

واشار السفير الباكستاني لدى طهران محمد مؤثر الى زيارة وكيلة الخارجية الباكستانية الى طهران وقال ان بلوج ستلتقي على هامش الاجتماع المذكور عددا من المسؤولين الايرانيين.

واكد ان زيارة الشخص الثاني للخارجية الباكستانية لايران تسهم في المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون الاقليمي تحت مظلة اكو.

وكان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد اسحاق دار قد زار ايران قبل نحو شهرين، للمشاركة في الدورة الـ 28 للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو).