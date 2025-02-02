اي دولة اجنبية، غير قادرة على المساس بالعلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان

وشدد الطرفان في اللقاء الذي عقد اليوم الاحد هنا على ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين.

وقال احمديان اننا نعتبر مع جمهورية اذربيجان مجموعة واحدة وشقيقين، لذلك من واجبنا حفظ وتعزيز الصداقة والاخوة ونسعى لازالة العقبات التي تعترض ذلك.

واضاف ان اعداء الطرفين والذين يضمرون الشر لهما، لا يريدون ان تكون العلاقات بين ايران واذربيجان ودية، بيد ان عقلاء البلدين، يجب ان يتدخلوا لاحتواء اجواء التخريب هذه.

واشار الى الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال لقائه رئيس اذربيجان الهام عليوف في الموضوعات المختلفة مضيفا انه سيتم اجراء المتابعات حتى التحقق الكامل لهذه الاتفاقات.

اما مساعد رئيس جمهورية اذربيجان لشؤون السياسة الخارجية حكمت حاجيوف فقد قال ان بلاده تعتبر نفسها صديقة وشقيقة لايران قائلا ان العلاقات بين البلدين متنامية خاصة وان العديد من المسؤولين الاذربيجانيين زاروا ايران بعد لقاء امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني مع رئيس اذربيجان.

واكد ان بلاده ملتزمة بتوسيع علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا ان اي بلد اجنبي، لا يمكن له ان يمس بهذه العلاقات.