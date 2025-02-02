إسلامي يشرح آخر الانجازات والتطورات في الصناعة النووية الايرانية

وقال اسلامي في مقابلة متلفزة مساء اليوم الاحد، ردا على سؤال حول القضية النووية الإيرانية والحظر المفروض على إيران، وما إذا كان كل هذا الإنفاق على التكنولوجيا النووية يستحق ذلك: ان هذا السؤال مهم ويطرح كثيراً ان من ينضم لنظام الهيمنة ويؤمن مصالحه لا يواجه اية مشكلة لأن الشرط الأساسي هو احترام المصالح الأميركية وإنفاق الأموال لدعم المصالح الأميركية.

وشدد اسلامي ان التكنولوجيا المتقدمة أصبحت الآن مجالا حاسما ومصيريا، لكن بما أننا لسنا عضوا في أي تكتل ومصالحنا الوطنية لا تتطلب منا قبول سلطتهم، فقد أصبح هذا المجال محرما علينا، واضاف "بموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه المنظمة ملزمة بدعم امتلاك كل دولة للتكنولوجيا النووية السلمية لكن قانون واحد-اثنين-ثلاثة للكونغرس الأميركي، ينص على أنه إذا لم يكن لديك عقد مع الولايات المتحدة ولم تحافظ على المصالح الأمريكية، لا يمكنك دخول المجال النووي.

وأشار إسلامي إلى سياسة الضغوط القصوى وفرض الحظر على إيران وقال: المفاوضات التي أجريت على مدى 20 عاما كانت لحل الاتهامات الملفقة التي كانت توجه إلى إيران، وقد تم إغلاق هذه الاتهامات الملفقة.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " إيران كسرت الاحتكار وتمكنت من تحقيق هذه القدرات بمفردها من خلال الأبحاث الداخلية ومن دون مساعدة أجنبية.

وتابع إسلامي: التكنولوجيا النووية مؤثرة في كافة المجالات، وقد حققنا إنجازات مثيرة للإعجاب في المجال النووي.

وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية غير المحلولة والتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن الأسلحة النووية، قال اسلامي: هل ان 20 عاما من المفاوضات والتفتيش هو بقليل ؟ انهم قاموا بزيارة وتفقد كافة المواقع التي يتحدث عنها المنافقون (زمرة خلق الارهابية)، في أي جزء من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للمدير العام والوكالة بالمشاركة في المناقشات السياسية؟.

وفي إشارة لتصريحات مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، قال اسلامي: ماذا يعني هذا الكلام ؟ هذا يعني أن المشكلة تكمن في الحكومة الأميركية، التي تؤثر وتضغط في الملف النووي الإيراني.

وقال إسلامي: إيران تخضع لأشد عمليات التفتيش صرامة من قبل الوكالة، وهي تفي بالتزاماتها على أساس معايير الوكالة.

واضاف "ان تفاعلاتنا تهدف إلى درء الشر، وقد جعلنا خطتنا شفافة تمامًا".

وتابع: "يجب على كل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعلن للوكالة عن إطار برنامجها النووي وهذه هي السنة الثالثة التي نقدم فيها برنامجًا مكتوبًا، وليس هناك أي غموض فيه".

وتابع إسلامي: عدد محدود من الدول يقوم بالتخصيب، وكل نسبة تخصيب لها تطبيقاتها الخاصة، إن القضايا التي يثيرونها هي لتغذية ايرانوفوبيا.

وقال: إن شفافية أدائنا تتمثل في أن إيران قبلت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة. إنهم يقومون بأشد عمليات التفتيش صرامة في إيران، ولكنهم مازالوا يتذرعون.

وأضاف اسلامي: نحن أمام قضية سياسية، وليست تقنية أو قانونية، وأحدث علامة على ذلك هو التصريح الذي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن على إيران أن تحل مشكلتها مع الولايات المتحدة، وخطاب الأمين العام للأمم المتحدة هو أيضا من نفس النوع.

يتبع