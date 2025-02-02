عراقجي يؤكد على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص لتطوير العلاقات مع كازاخستان

جاء ذلك خلال استقبال عراقجي في طهران اليوم الاحد نائب وزير الخارجية الكازاخستاني علي بك باكاييف، الذي يزور ايران للمشاركة في اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة والودية بين إيران وكازاخستان، اكد عراقجي على ضرورة الاستفادة بشكل أكبر من القدرات الموجودة لدى البلدين، بما في ذلك قدرات القطاع الخاص، لتعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأشار عراقجي أيضا إلى الأهمية المتزايدة للترتيبات متعددة الأطراف والإقليمية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الحكومات، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى الاستفادة بشكل أكبر من قدرات المنظمة لتطوير العلاقات والتبادلات بين بعضها البعض.

من جانبه أكد نائب وزير خارجية كازاخستان جهود بلاده لتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات وأعرب عن امتنانه لاستضافة اجتماع نواب وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في طهران، معرباً عن أمله في أن يعزز الاجتماع ويوسع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

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