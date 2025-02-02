٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85738351
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عراقجي يتحدث عن لقائه مع مسؤولين من جمهورية أذربيجان وكازاخستان

٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٤٥ ص
رمز الخبر: 85738351
عراقجي يتحدث عن لقائه مع مسؤولين من جمهورية أذربيجان وكازاخستان

طهران / 3 شباط/فبراير/ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، استعراض التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية والتعاون الدولي مجالات مهمة للمناقشة في محادثاته مع مسؤولين من جمهورية أذربيجان وكازاخستان.

واورد عراقجي، مساء الأحد ، تقريرا في تدوينة على صفحته في منصة إنستغرام حول لقائه مع حكمت حاجييف، مساعد السياسة الخارجية لرئيس جمهورية أذربيجان، وعلي بك باكاييف نائب وزير خارجية. كازاخستان.

وكتب وزير الخارجية الايراني في هذه التدوينة: "استقبلت هذا الصباح السيد حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للسياسة الخارجية، والسيد علي بك باكاييف، نائب وزير خارجية كازاخستان".

واضاف عراقجي: إن "استعراض التطورات الإقليمية وأوضاع العلاقات الثنائية والتعاون الدولي كانت من بين المواضيع المهمة للمحادثات مع هذين المسؤولين".

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