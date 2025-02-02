مقررة أممية: ممارسات "إسرائيل" بالضفة الغربية إجرامية

ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها بمنصة إكس، الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب".

وكتبت ألبانيز: "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس غزة فحسب".

ولفتت إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأضافت أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها إسرائيل الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي".

واختتمت المقررة الأممية المعنية بفلسطين قائلة: "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك".

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، حتى صباح الأحد، قبل أن يوسع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم (شمال)، التي استشهد فيها 3 فلسطينيين.

وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي فجر 21 منزلا في ثلاث حارات بالمخيم.

ولفت مطاحن إلى أن الجيش الإسرائيلي أخلى المخيم من كامل سكانه خلال الأيام الماضية، وأجبرهم على النزوح.

بدوره، قال كمال أبو الرب محافظ جنين شمالي الضفة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستنسخ صورة تفجيرات المربعات السكنية من قطاع غزة إلى مخيم المدينة، مشيرا إلى أنها الأولى من نوعها منذ عام 2002.

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