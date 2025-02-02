غزة: اكثر من 61 ألف شهيد منذ بداية الحرب

وأشار المكتب الحكومي إلى أنّ "أكثر من 61 ألفاً راحوا ضحية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتسببت في نزوح أكثر من مليوني فلسطيني من بيوتهم".

كما أضاف أنّ الاحتلال قتل 1155 من الطواقم الطبية و205 من الصحفيين و194 من رجال الدفاع المدني، وأخرج بدوره 34 مستشفى من الخدمة في قطاع غزة.

كذلك، لفت الإحصاء الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أنّ الأضرار والخسائر المباشرة في مختلف القطاعات تجاوزت 50 مليار دولار في تقديرات أولية، علماً أنّ خسائر قطاع المواصلات من جراء الحرب، بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار.

وفي هذا السياق، أوضحت بلدية غزة، يوم السبت، أن الاحتلال دمر نحو 80% من آلياتها، ولا تتوافر آليات ثقيلة لفتح الطرق، معقبةً بأنّها حالياً تستعين بالقطاع الخاص، الذي يعاني أيضاً نقصاً كبيراً في الآليات، ولا تتوافر لديه آليات لإزالة الركام وفتح الطرق.

إلى جانب ذلك، تواجه مدينة غزّة أزمة مياه خانقة، تُهدد حياة مئات الآلاف من السكان، بحيث لا تزال 60% من مناطق المدينة من دون مياه، منذ أسابيع.

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