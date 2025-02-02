٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85738361
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وزير الاقتصاد: سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد إيران فشلت

٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٠٣ ص
رمز الخبر: 85738361
وزير الاقتصاد: سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد إيران فشلت

طهران / 3 شباط/فبراير/ارنا- اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبدالناصر همتي، أن تركيز الحكومة الأميركية على الرسوم الجمركية التجارية مؤشر آخر على فشل سياسة العقوبات التي تنتهجها وعدم جدوى تكرار سياسة الضغوط القصوى ضد إيران.

وكتب همتي مساء الاحد على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني عن فشل سياسة العقوبات ضد الدول وعبثية تكرار الضغوط القصوى على إيران: انخفضت حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات العالمية من 65 في المائة في عام 2016 إلى 58 بالمئة. قبل انتخابه، صرح ترامب أيضًا أن سبب ضعف الدولار هو السياسة الأمريكية الخاطئة في فرض العقوبات على الدول.

وأضاف: "إن تركيز الحكومة الأميركية على الرسوم الجمركية التجارية هو علامة أخرى على فشل سياسة العقوبات ضد الدول وعدم جدوى تكرار سياسة الضغوط القصوى ضد إيران".

وتابع همتي: مع تهديد كندا بوقف بيع النفط إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على البضائع الكندية اعتبارًا من أمس، أصبح رفع العقوبات النفطية الإيرانية الآن أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية من أي وقت مضى.

انتهى ** 2342

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