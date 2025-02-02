وزير الاقتصاد: سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد إيران فشلت

وكتب همتي مساء الاحد على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني عن فشل سياسة العقوبات ضد الدول وعبثية تكرار الضغوط القصوى على إيران: انخفضت حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات العالمية من 65 في المائة في عام 2016 إلى 58 بالمئة. قبل انتخابه، صرح ترامب أيضًا أن سبب ضعف الدولار هو السياسة الأمريكية الخاطئة في فرض العقوبات على الدول.

وأضاف: "إن تركيز الحكومة الأميركية على الرسوم الجمركية التجارية هو علامة أخرى على فشل سياسة العقوبات ضد الدول وعدم جدوى تكرار سياسة الضغوط القصوى ضد إيران".

وتابع همتي: مع تهديد كندا بوقف بيع النفط إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على البضائع الكندية اعتبارًا من أمس، أصبح رفع العقوبات النفطية الإيرانية الآن أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية من أي وقت مضى.

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