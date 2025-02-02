خرازي: إنشاء منطقة قوية ممكن من خلال التعاون الإقليمي

وأعرب خرازي، خلال لقائه حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخارجية، يوم الأحد في طهران، عن أمله في توسيع العلاقات بين طهران وباكو، وقال: "نحن نعتقد أن بلدان منطقة القوقاز تتمتع بالنضج الكافي للدفاع عن أراضيها وقد أثبتت التجربة أن وجود قوات أجنبية في بلد ما لا يمنع بالضرورة العدوان عليه ، ونحن نرحب بحقيقة أن جمهورية أذربيجان تعارض إنشاء قواعد أجنبية في اراضيها".

كما رحب بمحادثات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا وقال: "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى إرساء السلام الكامل بين البلدين وأن يتم تعزيز التعاون اللازم بين جمهورية أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وإيران وروسيا وتركيا من أجل تقدم القوقاز".

وأعرب خرازي عن قلقه إزاء التواجد الصهيوني في جمهورية أذربيجان، وقال أنه بطبيعة الحال يجب على الدول أن تأخذ في الاعتبار حساسيات جيرانها.

وأشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية إلى ثراء القواسم الثقافية المشتركة كنقطة قوة في تطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً: "على أساس هذه الثقافة الغنية، يمكن إثراء العلاقات، ولا ينبغي للاختلافات الجزئية ان تعيق تطوير العلاقات بين البلدين."

من جانبه أكد حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخارجية أن هناك فرصة تاريخية لتعميق العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، وقال أن باكو مستعدة للتعاون مع طهران في تطوير طرق المواصلات بين الشمال والجنوب وكذلك طريق آقبند-كلالة للاتصال بنخجوان.

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