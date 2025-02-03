بزشكيان: تطوير قدراتنا الدفاعية هو لردع الاعداء عن التطاول على البلاد

وكتب بزشكيان في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء الأحد: "زرت اليوم معرض إنجازات البلاد في مجال الفضاء والدفاع".

وأضاف: "إن القدرات الفضائية والدفاعية للبلاد وصلت مستوى يجعل الأعداء يندمون على الطمع في الأراضي الإيرانية".

وتابع: "تم انجاز هذه القدرات بفضل إبداع الشباب والعلماء، وهي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وليس العدوان".

وكان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قد قام صباح الأحد ، برفقة العميد طيار عزيز نصير زادة وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، ومحسن حاجي ميرزائي رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وفاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة، بزيارة تفقدية ، بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء ، لاحدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع واسناد الدعم المسلحة، وتعرف عن كثب على مميزات أحدث إنجازات البلاد، بما في ذلك منظومة إطلاق وحمل الأقمار الصناعية "سيمرغ" وصاروخ "اعتماد" الباليستي.

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