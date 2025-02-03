18 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وقال مركز معلومات فلسطين “معطى”، في بيان يوم الأحد، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وأوضح مركز “معطى” أن أعمال المقاومة تضمنت عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، عملية تفجير عبوات ناسفة، إضافة لاندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة تماس، وخروج مظاهرتين شعبيتين للتنديد بجرائم الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا غربي محافظة رام الله، ومناطق اللبن الشرقية وبيت فوريك بمحافظة نابلس، تخللها إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى مدينة ومخيم طولكرم، فيما شهدت ضاحية ذنابة خروج مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

وشهدت بيت لحم مواجهات مع قوات الاحتلال، تركزت في جبل هندازة وبلدة الخضر، فيما اندلعت مواجهات أخرى في الخليل، وتركزت بمنطقة إذنا والبلدة القديمة ومخيم العروب.

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال وفجّروا عبوات ناسفة في منطقة عرابة بمحافظة جنين، والتي تشهد عدوانا واسعا لليوم الـ 13 على التوالي، إلى جانب خروج مظاهرات شعبية في قباطية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

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