القسام تزف شهيدها السعدي: الاحتلال يتلقى صفعات قاسية في جنين

وجاء في بيان عسكري لكتائب القسام، يوم الأحد: “إن كتائب القسام؛ وهي تزف شهداءها الأبطال لتؤكد على أن الصفعات القاسية التي لا يزال جنود العدو يتلقونها على أيدي مجاهدينا لن تتوقف ما دام عدوانه (الاحتلال) متواصلًا على شعبنا الأبيّ”.

وأكملت: “وإن كل محاولات العدو الجبان لحسم المعركة مع المقاومة عبر سلاح الجو وبالاستقواء على منازل المواطنين بالنسف؛ ستبوء بالفشل الذريع بإذن الله”.

واول أمس السبت، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد المقاوم نور شاكر السعدي، والشاب تمام السعدي.

انتهى ** 2342

