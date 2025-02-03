وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني يغادر إلى الإمارات

تقام فعالية "ممر ايران " الدولية ،التي تستمر ليوم واحد، اليوم الاثنين 3 شباط/فبراير ، وتستضيفه شركة البنية التحتية للاتصالات، بهدف التعريف بالبنية التحتية للاتصالات في إيران كطريق آمن لنقل البيانات إلى دول المنطقة.

يشار الى ان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية الإسلامية الايرانية سيكون المتحدث الرئيسي في هذا الحدث الدولي.

فعالية "ممر إيران" التي ستقام في دبي قبيل قمة "القدرة" الدولية بحضور كافة مشغلي الاتصالات من دول المنطقة، وتتضمن العديد من اللجان المتخصصة التي ستقدم إيران كممر آمن لنقل البيانات.

ومن المقرر ان يتم عقد لقاءات ثنائية جانبية بين وزير الاتصالات الإيراني وكبار المسؤولين الدوليين والإقليميين المشاركين على هامش هذا الحدث الدولي.

هذا وتقام فعالية "ممر إيران" بحضور جميع المشغلين وكبار مسؤولي الاتصالات من 15 دولة في المنطقة، وهو فرصة لإظهار قدرات إيران في مجال البنية التحتية للاتصالات وتعزيز التعاون الإقليمي.

ويظهر حضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني في هذا الحدث أهمية "دبلوماسية التكنولوجيا" كأحد البرامج المركزية لوزارة الاتصالات في الوقت الآني.

كما تعد فعالية "ممر إيران" خطوة فعالة نحو تعزيز مكانة إيران في سوق الاتصالات الدولية.

انتهى**ر.م