مقررة أممية: قتل النساء أداة إسرائيلية للإبادة بغزة

وقالت السالم، في تصريح صحفي، أمس الأحد، إن "اعتداءات "إسرائيل" على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة".

وأضافت: "عند النظر إلى تصرفات "إسرائيل" نظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض".

وأكدت أن "قتل الفلسطينيات لمجرد كونهن نساء يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.

وأضافت: "عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين".

وأشارت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت: "تم تهجير 800 ألف امرأة قسرا من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد".

وقالت المقررة الأممية إن "الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها"، مبينة أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300 بالمائة بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف.

وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب".



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