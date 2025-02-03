٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85738533
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عشائر غزة: شعبنا الفلسطيني يرفض التهجير سواء بالقوة أو بالضغط السياسي

٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص
رمز الخبر: 85738533
عشائر غزة: شعبنا الفلسطيني يرفض التهجير سواء بالقوة أو بالضغط السياسي

طهران/3 شباط/فبراير/إرنا-أدان المفوض العام لهيئة شؤون العشائر الفلسطينية وبأشد العبارات، مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة إلى دول أخرى؛ معتبرا إياه إمعانا في جرائم الحرب الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال "عاكف المصري" في تصريح خاص "لشهاب": إن هذه الدعوات ليست سوى استمرار للسياسات الاستعمارية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق شعبنا المشروعة.

وأكد المصري: إن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه مهما كانت الضغوط أو التحديات، قائلاً: نرفض أي محاولات لتهجيرنا عن أرضنا، سواء كانت عبر القوة العسكرية أو الضغوط السياسية. نحن شعب صامد ولن نسمح بتكرار مأساة النكبة عام 1948. 

وأضاف: الشعب الفلسطيني تعلم من تاريخه إن الصمود على الأرض هو السبيل الوحيد لضمان بقائه وحقوقه. نحن لن نهجر ولن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا. فلسطين هي هويتنا وهي مستقبل أبنائنا وأحفادنا. 

وحذر المصري من إن مقترحات ترامب لن تؤدي إلا إلى تفجير المزيد من الصراعات في المنطقة، مؤكداً أن تهجير الفلسطينيين ليس حلاً، بل هو وصفة لانفجار أكبر. السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. 

ودعا المصري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني من سياسات التهجير القسري.

انتهی**1426

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