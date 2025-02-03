نائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني: عودة سكان شمال قطاع غزة سقوط لكل رهانات التهجير

وأكد خريشة في حديث خاص لوكالة"شهاب"، أن هذا المشهد الوطني يجسد عمق تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، مهما بلغت التحديات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.

وقال: "إن الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أنه ليس قطيعا يمكن نقله أو تهجيره وفق أهواء الاحتلال أو مخططاته، بل هو صاحب حق تاريخي وشرعي لن يتنازل عنه".

وأشار خريشة إلى أن محاولات الاحتلال المتكررة لإفراغ الشمال من سكانه، تحت ذرائع أمنية أو عسكرية، لم ولن تنجح، وأن المشهد الراهن يعكس صمودًا أسطوريًا وتلاحمًا شعبيًا، ما يبعث برسالة واضحة للعالم: "لا خيار أمام الاحتلال إلا بالاعتراف بحقوق شعبنا وإنهاء احتلاله الظالم".

ودعا خريشة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية لهم والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.



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