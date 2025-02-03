اللواء موسوي: الجيش الإيراني يقف قويا وصامدا

وقال اللواء موسوي خلال مراسم تكريم القادة والمساعدين والمسؤولين من قدامى المحاربين، اليوم الاثنين، ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية یمثل امانة ثمينة ونعلم أنه إذا أصبح

الجيش جيش حزب الله، وإذا كان فخوراً اليوم، فذلك يعود الى فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران 1980-1988)والى كل الأحداث التي مرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و تابع بالقول، ان الجيش الإيراني يقف شامخا وقويا، بسبب مساعي و تضحيات قواته . نقسم بالله ونتعهد ببذل قصارى جهودنا للحفاظ على هذه الامانة التي سلمتموها بالشجاعة والحكمة والتضحية لتصبح افضل مما كانت.

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