٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م
رمز الخبر: 85738654
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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اللواء موسوي: الجيش الإيراني يقف قويا وصامدا

٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م
رمز الخبر: 85738654
اللواء موسوي: الجيش الإيراني يقف قويا وصامدا

طهران/3 شباط/فبراير/إرنا- قال القائد العام للجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي"، إن الجيش الإيراني يقف ثابتا وقويا ومن كل قلبه يحافظ على الأمانة التي أوكلت إليه بشكل أفضل من أي وقت مضى.

وقال اللواء موسوي خلال مراسم تكريم القادة والمساعدين والمسؤولين من قدامى المحاربين، اليوم الاثنين، ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية یمثل امانة ثمينة ونعلم أنه إذا أصبح 

الجيش جيش حزب الله، وإذا كان فخوراً اليوم، فذلك يعود الى فترة الدفاع المقدس  (الحرب المفروضة على ايران 1980-1988)والى كل الأحداث التي مرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و تابع بالقول، ان الجيش الإيراني يقف شامخا وقويا، بسبب مساعي و تضحيات قواته . نقسم بالله ونتعهد ببذل قصارى جهودنا للحفاظ على هذه الامانة التي سلمتموها بالشجاعة والحكمة والتضحية لتصبح افضل مما كانت.

 انتهى**3276

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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