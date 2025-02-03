ضرورة تطوير التعاون الإقليمي والدولي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي

وشدد "ستار هاشمي" اليوم الاثنين في الحدث الدولي "ممر إيران" الذي أقيم بمبادرة من شركة إيران للبنية التحتية للاتصالات في دبي، الإمارات العربية المتحدة، على الدور الرئيسي لإيران في تطوير تقنيات الاتصالات الجديدة وخاصة استخدام القدرات المختلفة للذكاء الاصطناعي في التعاون المتبادل مع دول منطقة الخليج الفارسي.

واعتبر "هاشمي" الذكاء الاصطناعي أحد أكثر التقنيات التحويلية في العصر الحالي وقال: لقد وفر الذكاء الاصطناعي فرصا لا حصر لها لتحويل الصناعات وتحسين الحوكمة وتحسين نوعية حياة مليارات البشر حول العالم.

وأضاف: إن التقدم في الذكاء الاصطناعي لا يشكل ثورة في التكنولوجيا فحسب، بل هو أيضا حافز للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وبفضل نقاط قوتها الفريدة، تستطيع منطقتنا أن تتولى القيادة العالمية في هذا المجال.

البنية التحتية للاتصالات والبيانات العمود الفقري للذكاء الاصطناعي

ووصف وزير الاتصالات الإيراني "البنية التحتية للاتصالات والبيانات" بأنها "العمود الفقري لتطوير الذكاء الاصطناعي"،قائلا: على الرغم من العقوبات الاقتصادية، تمكنت إيران من إنشاء نظام بيئي مالي مرن وديناميكي يستمر في النمو والابتكار.

وأشار "هاشمي" إلى بعض إنجازات إيران العلمية والبحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وقال: احتلت إيران في عام 2023، المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد ونوعية المقالات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع وزير الاتصالات: احتلت إيران المرتبة الثانية من حيث عدد مطوري الذكاء الاصطناعي في المنطقة واحتلت المركز الرابع من حيث عدد الشركات النشطة في هذا المجال.

واعتبر هذه الإنجازات العديدة مؤشرا على التزام إيران بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الجديدة وأكد على ضرورة التعاون الإقليمي.

ووصف "اقتراح إنشاء مراكز تسريع الذكاء الاصطناعي وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون الجامعي" بأنها المحاور الرئيسية لتشكيل التعاون الإقليمي المشترك وقال: من خلال الجمع بين رأس المال البشري الماهر والبنية التحتية التقنية في إيران مع القدرات الاستثمارية للدول المجاورة، يمكن خلق الفرص وخلق طريقة جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي.

يمكن لمنطقة الخليج الفارسي أن تبرز كقوة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي

ودعا وزير الاتصالات الایراني دول المنطقة إلى تطوير التعاون المشترك بهدف تحويل الرؤى المشتركة إلى واقع ملموس، قائلا: معًا، يمكننا العمل بجرأة، والاستثمار بذكاء، وبناء مستقبل مزدهر لمنطقتنا. مستقبل الذكاء الاصطناعي هو مستقبلنا، وحان وقت العمل.

هذا و أقيم فعالية "ممر إيران" اليوم الاثنين 3 شباط/فبراير بحضور جميع المشغلين وكبار مسؤولي الاتصالات من 15 دولة في المنطقة، وهو فرصة لإظهار قدرات إيران في مجال البنية التحتية للاتصالات وتعزيز التعاون الإقليمي.

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