المشهداني : بحثنا في طهران ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الأمني بين العراق وإيران

واضاف المشهداني، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين بطهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد باقر قاليباف" : لقد بحثنا جميع الملفات المهمة مع الجانب الإيراني، حيث كانت ملفات الحدود والاقتصاد والتعاون الأمني بين العراق وإيران من أبرزها.

وتابع : كما ناقشنا السبل الكفيلة بدعم استقرار المنطقة أمنياً؛ واكد، بأن "العراق لن يتخلى عن ثوابته العربية والإسلامية، وهو منفتح على الجميع".

وشدد رئيس البرلمان العراقي على ضرورة تامين المنطقة وحفظ استقرارها، وعدم تعرضها للهجمات؛ لافتا الى مباحثاته في طهران حول السبل الكفيلة بالحفاظ على الامن والاستقرار الاقليميين.

واستطرد : نحن بحاجة الى امن مستديم في المنطقة وبلدينا؛ لافتا الى دور العراق الاقليمي "باعتباره من الدول العربية والاسلامية المهمة، وعزمة على استمرار التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية"، ومتطلعا الى مواصلة الحوار البناء والمستديم بين ايران والدول الاخرى.

كما نوه المشهداني الى وجود العديد من المبادئ المشتركة بين العراق وايران، بما في ذلك القضية الفلسطينية المبدئية، متطلعا الى تحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات في هذا المسار.

انتهى ** ح ع