عارف : تربطنا علاقات في اطار المصالح الوطنية مع معظم الدول ومنها الافريقية

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الجمهورية الاول، خلال تراسه اجتماع "لجنة أفريقيا" الحكومية الذي عقد لنسخته الاولى صباح اليوم الاثنين.

ولفت عارف، الى ان التاكيد على التواصل مع قارة أفريقيا ينبع من رؤية وشعار الثورة الإسلامية، اي "الاعتماد على القيم والثقافة وعدم التقيّد بالحدود، وهو النهج الذي خطه الإمام الخميني (ره)، ونحن ماضون في هذا الاتجاه".

ومضى الى القول، انه "وفقا لاولويات السياسة الخارجية للجمهروية الاسلامية الايرانية، فإن بناء العلاقات مع الدول الإسلامية ياتي في المقام الاول، ومن ثم دول الجوار والمنطقة، تليه المنظمات والتكتلات الاقليمية، وكذلك دول قارة أفريقيا".

وفي إشارة الى اهمية التواصل مع البلدان الافريقية، قال نائب الرئيس الايراني : ان نظرتنا إلى أفريقيا ليست نظرة اقتصادية ومادية بحتة، وانما تنبع من رؤية مبدئية قطعا.

ومضى الى القول : نحن نعتقد، في هذا المسار، بانه يجب التركيز على المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين، وايضا الاخذ بعين الاعتبار ان ثورتنا تتجاوز الاقتصاد، بل تعتمد نهجا ثقافيا ومبدئيا، وبما يتيح لنا الامكانية لكي نكون أكثر نجاحًا في المجالات الثقافية والاقتصادية معا.

وصرح عارف : ان أفريقيا بالنظر الى تعدادها السكاني الذي يتجاوز المليار وأربعمائة مليون نسمة، تشكل سوقا جيدة لنا، بالإضافة إلى كونها وجهة مهمة لتصدير السلع الايرانية، وفي المقابل قادرة على تلبية احتياجاتنا المستمرة للسلع الأساسية وبعض المحاصيل الزراعية المهمة.

وخلص الى القول : نحن سنعمل بجدية، من خلال التعاون مع دول المجال الحضاري الإيراني وكذلك دول أفريقيا والتكتلات التي التحقنا بها مؤخرًا، لتعويض الماضي؛ لافتا الى، ان "آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز لطالما كانت في المجال الحضاري الإيراني".

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