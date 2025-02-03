وزير الطاقة: 30 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة ستضاف إلى القدرة الكهربائية للبلاد

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء الاثنين، قال علي آبادي خلال زيارته لمحطة "الشهيد مفتح" في مدينة همدان (غرب ايران) للطاقة الكهربائية بقدرة 1000 ميغاواط: "تم تحديد 14 مشروعا في وزارة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن من بين هذه المشاريع 12 مشروعاً تشغيلياً و2 ماليين، وقال: تتضمن المشاريع التشغيلية خططاً لترشيد استهلاك الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال علي آبادي: "إن إحياء الوحدات الغازية وتطوير الوحدات البخارية ومحطات الدورة المركبة من أهم مشاريعنا، ومن خلال تنفيذها سننتج 2000 ميغاواط أكثر من الطاقة الكهربائية الموجودة".

وتابع: "استكمال المشاريع غير المنجزة مدرج على جدول الأعمال، ونسعى إلى تشغيل هذه المشاريع قبل نهاية فترة الحكومة".

وقال وزير الطاقة: "بناء على الخطة المرسومة، سيتم إضافة 30 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة إلى شبكة الكهرباء في البلاد بحلول نهاية الحكومة الرابعة عشرة (الحالية)، ومن ضمنها إضافة 5 آلاف ميغاواط إلى الشبكة بحلول العام المقبل (يبدا في 21 اذار/مارس)".

وفي إشارة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد، قال: "بالفعل، هناك 270 ميغاواط من الطاقة الكهربائية جاهزة للإضافة إلى شبكة الكهرباء في البلاد".

وأضاف علي آبادي: "محطات طاقة الرياح هي نوع آخر من الطاقة المتجددة التي بحسب الأبحاث تمتلك بلادنا القدرة الكافية في هذا المجال، ويتم دعم المستثمرين فيه".

وأضاف: "نخطط لإضافة 2000 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء في البلاد من خلال طاقة الرياح باستخدام توربينات إيرانية".

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