إيران تحذر من تكرار الابادة الجماعية في غزة بالضفة الغربية

وأشار بقائي في تصريح له الاثنين إلى التحذيرات المتكررة من جانب هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص لحقوق الإنسان الفلسطيني، بشأن "توسع حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية، تزامنا مع وقف إطلاق نار في غزة ودعا المجتمع الدولي، لاسيما الدول الإسلامية والإقليمية، إلى التحرك بشكل جدي لمنع تكرار جرائم الاحتلال البشعة في غزة بالضفة الغربية".

وأعرب عن أسفه العميق لاستمرار تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء توسع الإبادة الجماعية الفلسطينية إلى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة التحرك الجاد من قبل كافة الحكومات للوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال.

كما أشار إلى واجب المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في الوفاء بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المآسي غير المسبوقة الجارية في الضفة وغزة.

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