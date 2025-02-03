عراقجي يؤكد على استغلال الفرص وتأمين المصالح المشتركة مع باكستان

جاء ذلك لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في طهران يوم الاثنين، مساعدة وزير الخارجية الباكستاني أمينة بلوش، التي تزور البلاد لحضور اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية الايراني إلى جهود الرئيس بزشكيان لتعزيز العلاقات الشاملة مع الجيران، وسلط الضوء على مكانة باكستان الخاصة في السياسة الخارجية والعلاقات الإيرانية، وعزم إيران على تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين الجارين والمسلمين.

واستذكر عراقجي الفرص والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين الكبيرين إيران وباكستان، مؤكدا أهمية استمرار التفاعلات بين كبار المسؤولين في البلدين والمشاورات المستمرة على مختلف المستويات لاستغلال هذه الفرص وتأمين المصالح المشتركة ومواجهة التحديات.

من جانبها اشارت مساعدة وزير الخارجية الباكستاني إلى المصالح المتبادلة والمخاوف المشتركة، بما في ذلك في مجالات أمن الحدود، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وأكدت التزام بلادها بمواصلة تطوير علاقات باكستان مع إيران والتعاون على المستويين الثنائي والإقليمي من أجل معالجة التحديات والمخاوف المشتركة.

كما تم في اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان وغزة وسوريا ولبنان.

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