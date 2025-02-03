دوري النخبة الآسيوي: استقلال طهران يتعادل مع الشرطة العراقي 1-1

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاثنين، في ملعب "آزادي" بطهران بحضور 50 الف متفرج ، وضع جويل كوجو استقلال طهران في المقدمة في الدقيقة الرابعة، بعدما وصل لتمريرة عرضية رائعة قبل مدافعي الشرطة ليهز الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك ريوان أمين التعادل للشرطة في الدقيقة الـ49 بتسديدة خلفية من فوق الحارس من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.

ورفع استقلال طهران رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن بينما يحتل الشرطة المركز الـ11 وقبل الأخير بـ3 نقاط فقط.

وبهذه النتيجة تأكد خروج العين الإماراتي من سباق التأهل لدور الـ16 بعد خسارته أمام ضيفه الريان القطري 1-2 في وقت سابق، الاثنين.

وتتأهل أول 8 فرق في مرحلة الدوري من كل من شرق وغرب آسيا إلى مرحلة خروج المغلوب وسيقام دور الـ16 من البطولة في مارس (آذار) المقبل.

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