شمخاني: إيران تدافع عن برنامجها النووي السلمي بكل قوتها

جاء ذلك في صريح ادلى به شمخاني على هامش زيارته يوم الاثنين لمعرض أحدث منجزات الصناعة النووية، مؤكدا على أهمية دور التقنية النووية في تنمية البلاد.

*لماذا تصر إيران على تطوير التكنولوجيا النووية؟

وأكد شمخاني على أهمية تطوير التكنولوجيا النووية في البلاد، وقال: "إن معرفة وإبداع وإرادة الإيرانيين طورت التكنولوجيا النووية في بلادنا وأرست هذه القدرة القيمة للبلاد. وإذا نظرنا عن كثب إلى هذه القضية، فسوف نفهم لماذا تعارض بعض الدول التقدم النووي الإيراني".

وأكد المستشار السياسي لقائد الثورة: إن التكنولوجيا النووية لن تخلق قيماً كبيرة للبلاد في قطاع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة فحسب، بل ستكون ايضا حاسمة وفعالة للغاية في مجالات مثل الزراعة والطب والأدوية وإدارة موارد المياه، والبيئة.

وقال: "إن استقلال إيران العلمي في هذا المجال أثار قلق بعض القوى".

*دفاع إيران عن حقوقها النووية

وفي إشارته إلى شفافية البرنامج النووي الإيراني والتزام البلاد بالتعهدات الدولية، قال شمخاني: "إيران لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبدا. ومع ذلك، فهي تدافع عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية بكل ما أوتيت من قوة".

واكد المسؤول عن الملف النووي "أننا عازمون على الوقوف في وجه تجاوزات القوى العالمية التي تنكث بوعودها ولا تفي بالتزاماتها، في إطار الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، وإجبارها على احترام الحقوق القانونية لهذا الشعب الشامخ".

*تقدير لتطبيق سياسة "الأبواب المفتوحة والابتكار المفتوح"

وأشاد شمخاني أيضا بتطبيق سياسة "الأبواب المفتوحة والابتكار المفتوح" في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأسلوب إدارة الصناعة النووية من قبل المهندس محمد إسلامي رئيس هذه المنظمة.

واختتم بقوله: "إن المهندس إسلامي متطلع إلى المستقبل، وذو رؤية متعددة الأبعاد وقام بتطوير الصناعة النووية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا، ونحن نشهد الآن تقدماً ملموساً في هذا المجال".

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