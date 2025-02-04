السفارة الإيرانية في باكستان: التغلب على الإرهاب يتطلب استمرار التعاون الثنائي والاقليمي والدولي

واصدر قسم الدبلوماسية الإعلامية بالسفارة الإيرانية لدى إسلام آباد بيانا أعرب فيه عن تعازيه بمقتل عدد من أفراد قوات الأمن الباكستانية خلال الهجمات الإرهابية الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وجاء في البيان: "تعرب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيها لأسر وشعب وحكومة باكستان على فقدان أرواح عدد من العسكريين الباكستانيين وقوات إنفاذ القانون خلال الهجمات التي شنتها عناصر إرهابية في الأيام الأخيرة. "

وأكد البيان: إن السفارة الإيرانية في باكستان، إذ تذكّر بالموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الإرهاب والتطرف العنيف بشكل فعال ومواجهة هذه الظاهرة المقيتة.

يذكر انه قُتل 18 جنديًا باكستانيًا في هجوم إرهابي في إقليم بلوشستان قبل يومين، كما قُتل خمسة أشخاص في هجوم على قوات الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا يوم امس الاثنين.

وأعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق مقتل 24 إرهابيا على الأقل في عملية ضد العناصر الارهابية المسؤولة عن الهجمات على قوات الأمن في إقليم بلوشستان.

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