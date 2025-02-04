مسؤول: السكك الحديدية الإيرانية أفضل طريق للهند للوصول إلى آسيا الوسطى وأفغانستان

وفي اللقاء الذي جرى يوم الاثنين، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جبار علي ذاكري الى العلاقات الودية والتاريخ المشترك بين البلدين ودعا إلى تطوير العلاقات السككية.

وفي إشارة إلى الأحداث في المنطقة، دعا ذاكري الجانب الهندي إلى استخدام ممر "شمال- جنوب" كطريق آمن للوصول إلى بلدان رابطة الدول المستقلة.

ولفت إلى أهمية ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) ودوره في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وأعلن بانه سيتم الانتهاء من إنشاء خط سكة حديد تشابهار هذا العام، وأكد على استخدام قدراته في النقل من قبل التجار الهنود.

ونوه ذاكري إلى دور سكك حديد تشابهار في تسهيل نقل البضائع إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، داعيا إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين السكك الحديدية الإيرانية والجانب الهندي في هذا الصدد.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة السكك الحديدية عن أمله بان يتم مع الخطط الموضوعة، زيادة نقل البضائع من مومباي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة وأفغانستان.

وفي هذا الاجتماع، تقرر أن تقوم مجموعة من الخبراء الهنود بزيارة الطرق المذكورة، مثل تشابهار (جنوب شرق)، وبندر عباس (جنوب)، ومعبر "شمتيغ" الحدودي بين ايران وافغانستان (الواقع في طريق خط سكك الحديد بين مدينتي خواف الايرانية وهرات الافغانية).

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