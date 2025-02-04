إعلام الكيان يعترف.. هكذا انهارت القبة الحديدية في أول ساعات هجوم 7 أكتوبر

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام في تقرير له انه في ذلك اليوم، نفذت فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس، هجوما مباغتا على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين واحتجازهم في القطاع، دون أن يتمكن جيش الاحتلال من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه بما يمنع أسرهم، وذلك ردا على “اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى”، وفق بيان لحماس.

وقالت القناة 12 العبرية إن “تحقيقات الجيش الإسرائيلي تكشف عن فشل خطير في نظام القبة الحديدية في الساعات الأولى من هجوم حماس المفاجئ”.

وأضافت: “تم إطلاق 3700 صاروخ في أول أربع ساعات من الهجوم لم يتم اعتراض نصفها، واستنفدت البطاريات في غضون ساعات، ومنع التسلل الجماعي للمسلحين إعادة التسليح”.

ولطالما تفاخرت إسرائيل بمنظومة القبة الحديدية، وهي مشروع إسرائيلي أمريكي مشترك، في التصدي للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ولكن التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تفاصيل الهجوم المفاجئ أظهرت أن “حماس” تمكنت من تجاوزها.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن “التحقيقات العملياتية التي قدمت لرئيس الأركان كشفت عن أعطال مقلقة في منظومة الدفاع الجوي خلال الساعات الحرجة من هجوم السابع من أكتوبر”.

وأضافت: “لأسباب أمنية غير محددة، عانت عدة بطاريات من القبة الحديدية في محيط غزة من خلل في الدقائق الأولى من الهجوم. وهذا يعني غياب تام لعمليات الاعتراض من تلك البطاريات”.

وتابعت: “وفي مواجهة وابل غير مسبوق من الصواريخ، عملت منظومة الدفاع الجوي بشكل روتيني بسبب غياب الإنذار الاستخباراتي المبكر”.

وذكرت أن “شدة الهجوم كانت غير مسبوقة، إذ تم إطلاق 3700 صاروخ على المستوطنات المحيطة في الساعات الأربع الأولى”.

وأوضحت أنه “تم إطلاق 1400 منها خلال أول 20 دقيقة فقط من الهجوم. ومع مرور عدة ساعات، أفرغت البطاريات الإضافية الموجودة من ذخيرتها، ما تسبب بعدم اعتراض نصف عمليات إطلاق الصواريخ”.

وأشارت إلى أن “الوضع تفاقم عندما أدى التسلل الضخم للمسلحين (من غزة) إلى منع إمكانية إعادة تسليح البطاريات المستنفدة”.

وقالت: “في إحدى الحالات، قتلت ضابطة وجنديان أثناء توجههم إلى إحدى البطاريات بينما كانوا ينقلون الذخيرة في شاحنة”.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال بيان فوري بشأن ما أوردته القناة.

وكان مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون إسرائيليون وصفوا هجوم 7 أكتوبر 2023 بأنه مثل “فشلا سياسيا وعسكريا واستخباراتيا وأمنيا”.

وعلى إثر الهجوم، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

انتهى ** 2342