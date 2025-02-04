ممثلة أممية: ندعم مراكز الإيواء وترميم المنازل بغزة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان “نيراباكويه”، اكدت في تصريحات لها خلال زيارتها غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في لمحافظات جنوب القطاع، إن عمليات الاغاثة العاجلة من الأمم المتحدة شملت توزيع الوقود بما يتناسب مع احتياجات كافة القطاعات.

وبينت أن الأمم المتحدة تعمل حالياً على إعداد سيناريو متكامل لعمليات الإغاثة، مع إعطاء الأولوية لتوفير المأوى، كما أعلنت عن خطة لإدخال نحو 1.2 مليون لتر من المحروقات إلى القطاع.

من جانبه، قدّم منسق غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية مهدي حمدان، عرضًا شاملًا حول مهام الغرفة، والأهداف التي أُنشئت من أجلها، مشيرًا إلى دورها في تحديث خطة الاستجابة الطارئة وضمان تنفيذها بكفاءة، بالتنسيق مع كافة الوزارات كلٌّ في مجال اختصاصه.

وقال “حمدان”، إن غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم، مشددًا على أهمية انسجام جميع الأطراف والشركاء لضمان تحقيق الأهداف، وحشد الموارد والدعم اللازمين لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة بأفضل صورة ممكنة.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق على أعلى المستويات بين غرفة العمليات الحكومية وUNOPS، لتنفيذ خطة الإغاثة والاستجابة الطارئة، مع التركيز على قضيتي الإيواء والترميم.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإقليمي لـ UNOPS فلسطين الأسبوع المقبل، لترجمة هذه التفاهمات عمليًا عبر سلسلة اجتماعات مع وزيرة الإغاثة والتنمية الاجتماعية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.

وفي 19 يناير/كانون ثاني فائت، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، والذي يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية.

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