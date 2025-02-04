صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت نحو 48 مليار دولار

واعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية ان إجمالي التجارة الخارجية للبلاد بلغ خلال الأشهر العشرة الماضية 158 مليونًا و180 ألف طن، بقيمة 103 مليارات و846 مليون دولار.

وتجاوز إجمالي الصادرات خلال الأشهر العشرة من هذا العام الـ 127 مليونًا و396 ألف طن، بقيمة 47 مليارًا و755 مليون دولار، مسجلا زيادة بنسبة 12٪ من حيث الوزن و18٪ من حيث القيمة.

وكانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات غير النفطية الإيرانية بقيمة 12.3 مليار دولار، يليها العراق بقيمة 10 مليارات دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، وتركيا بقيمة 5.5 مليار دولار.

وفي الفترة نفسها، تم استيراد 30 مليونًا و783 ألف طن من السلع بقيمة 56 مليار دولار، مسجلا انخفاضًا بنسبة 3٪ من حيث الوزن وزيادة بنسبة 3٪ من حيث القيمة.

وشملت السلع الرئيسية المصدرة الغاز الطبيعي، البروبان المسال، الميثانول، البوتان المسال، والزفت.

كما تم استيراد 6.3 مليار دولار من سبائك الذهب، و2.3 مليار دولار من الذرة العلفية، و1.8 مليار دولار من اجهزة الهاتف النقال، و1.6 مليار دولار من كسب فول الصويا، والتي تصدرت قائمة الواردات الرئيسية خلال هذه الفترة.

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