70 شهيدا بالضفة منذ بداية العام والاحتلال يجبر سكان طولكرم على النزوح

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025​​​​​​، بينهم 10 أطفال وسيدة، ومسنان.

وأضافت: إن من بين الشهداء 38 فلسطينيا من جنين و15 في طوباس و6 في نابلس و5 بطولكرم (شمال) و3 شهداء في الخليل وشهيدين في بيت لحم (جنوب) وشهيدا في القدس.

ومن جهة أخرى، أعلن محافظ طولكرم: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت ما يزيد على 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرا من منازلهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بمدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثامن على التوالي، وسط انتشار واسع لقواته في مناطق متفرقة من مدينة ومخيم طولكرم.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها أدت إلى مقتل 25 فلسطينيا حتى مساء الأحد، في حين توسعت الاثنين الماضي في طولكرم ومخيمها وأسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين.

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