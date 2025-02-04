قيادي بحماس: نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع مرداوي: إن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على فلسطين وحدها وما يقوم به من انتهاكات يكشف عن نواياه ومخططاته.

واضاف: أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ونتنياهو يسعى لعرقلة التنفيذ وننتظر مواعيد لاكتمال جولات التفاوض.

انتهی**1426