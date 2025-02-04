قيادي بحماس: نتنياهو يسعى لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع مرداوي: إن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على فلسطين وحدها وما يقوم به من انتهاكات يكشف عن نواياه ومخططاته.
واضاف: أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ونتنياهو يسعى لعرقلة التنفيذ وننتظر مواعيد لاكتمال جولات التفاوض.
انتهی**1426
طهران/ 4 شباط/فبراير/ارنا-قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس "محمود مرداوي": إن ما يحدث في الضفة الغربية عملية أمنية تستهدف المقاومة لترسيخ الاحتلال واسترضاء اليمين الإسرائيلي.
وتابع مرداوي: إن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على فلسطين وحدها وما يقوم به من انتهاكات يكشف عن نواياه ومخططاته.
واضاف: أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ونتنياهو يسعى لعرقلة التنفيذ وننتظر مواعيد لاكتمال جولات التفاوض.
انتهی**1426
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