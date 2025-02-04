قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب طوباس

وقتل جنديان إسرائيليان وأصيب عدد آخر بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، من جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس، جنوب شرق جنين، في شمالي الضفة الغربية.

بدورها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه أصيب 8 جنود في عملية طوباس من بينها 2 إصابة مميتة، ويجري إجلاء الإصابات بمروحية عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار عملياتها في شمالي الضفة الغربية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي: إن منطقة تياسير شهدت اشتباكا مسلحا بين فلسطيني والجنود الإسرائيليين، ما أدى إلى قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي و استشهاد منفذ العملية.

وكان منفذ العملية قد وصل الحاجز العسكري قرب تياسير وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على الضفة الغربية منذ أسابيع إذ يلجأ إلى استخدام أدوات هجومية، لم يسبق أن استخدمها إلا نادرا في الماضي، إذ استخدم خلال الأيام الأخيرة ناقلات جند مدرعة من طراز "إيتان"، التي يستخدمها لواء "نحال" في القتال، في منطقتي طوباس وجنين، وذلك للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي" في العام 2002.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ لها، استشهاد 70 مواطناً في محافظات الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم من محافظة جنين.

انتهی**1426