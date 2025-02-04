٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85739719
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بدء الجلسة العامة الرابعة لشبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي

٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص
رمز الخبر: 85739719
بدء الجلسة العامة الرابعة لشبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي

طهران/ 4 شباط/فبراير/ارنا-انطلق الجلسة العامة الرابعة لشبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي (CINVU) ومعرض بيام نور للتعاون العلمي والتكنولوجي بحضور نخبة وعلماء ورؤساء وممثلين رفيعي المستوى للجامعات والمؤسسات التعليمية من الدول الإسلامية في جامعة بيام نور الإيرانية.

وبدأت الجلسة العامة الرابعة لسینوو بمشارکة ممثلين عن 35 جامعة من إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، بنجلاديش، الهند، باكستان، أفغانستان، تركيا، سوريا، لبنان، الأردن، الكويت، الإمارات، عمان، الجابون، أوغندا، بوركينا فاسو، مالي، تونس، تشاد، ساحل العاج وتنزانيا والنرويج وبنما وعدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمیة العلیا من ایران.

وإن مناقشة آلية دعم سینوو لبرامج التعليم والبحث والبنية التحتية للجامعات في الدول المحرومة في العالم الإسلامي وتقديم منح دراسية للتعليم الافتراضي لـ 500 طالب فلسطيني،وتوفير الاحتياجات التعليمية والبحثية للجامعات الأعضاء في سينوو، الاستفادة من قدرات جمعيات العلوم الطبية وغير الطبية وشركات المعرفة في إنتاج العلوم واستضافة أول أولمبياد للذكاء الاصطناعي وأول أولمبياد رياضي في العالم الإسلامي وإنشاء المنشورات العلمية للدول الإسلامية تعد من البرامج المقررة لهذا الاجتماع.

فأن الشبكة كومستيك الإسلامية حول الجامعات الافتراضية (سینوو) هي شبكة دولية تعليمية وبحثية ومعرفية وتكنولوجية تتبع اللجنة الوزارية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي (كومستيك)، والتي تستضيفها وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية.

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