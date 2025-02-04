مساعد وزیر الخارجیة: ما زلنا على استعداد لمساعدة الشعب اللبناني

وأشار وحيد جلال زادة إلى زیارته الأخيرة إلى بيروت، وقال: قمت بزيارة إلى لبنان لمدة يومين استمراراً لمشاوراتنا في المنطقة مضیفا أنه،" لدينا علاقة تاريخية مع لبنان حكومة وشعبا وفصائل المقاومة والتقيت خلال هذه الزیارة وزير الخارجية اللبناني ورئيس برلمان هذا البلد وناقشنا العلاقات الثنائية".

وتابع قائلا : إن إيران حكومة وشعبا قد وقفت إلی جانب لبنان شعبا وحکومة في كل الأوقات وما زلنا على استعداد للتواجد في الميدان عندما تشعر الحكومة اللبنانية بأننا قادرون على المساعدة.

واشار إلى أنه التقی رئيس مجلس النواب اللبناني وجدد دعوة رئيس مجلس الشوری الإسلامي ،محمد باقر قاليباف، ووافق على زيارة إيران في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: الحمد لله انتخب رئيس لبنان وهو وافق أیضا على زيارة إيران في أقرب وقت ممكن.

وقال: السيد نبيه بري هو أحد المجاهدين القدامى في جبهة المقاومة ولبنان، وقد بذل خلال الأشهر الماضية جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في لبنان.

وتابع بالقول، التقیت بعدد من الإيرانيين المقيمين في سوريا في بيروت وتابعنا المشاكل القنصلية التي كانوا یعانون منها مضيفا أن نحو 130 ألف سوري نزحوا إلى لبنان بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، وبعضهم يعاني من مشاكل معيشية وصحية ورفاهية وطالبنا السلطات اللبنانية بمعالجتها.

على الحكومة الفرنسية دفع تعويضات لعائلتي المواطنين الإيرانيين اللذين قُتلا

وقال جلال زاده عن متابعة قضية المواطنين الإيرانيين اللذين قُتلا في فرنسا: قمنا باستدعاء السفير الفرنسي في طهران إلی وزارة الخارجية منذ الساعات الأولى للحادث المؤسف الذي تعرض له مواطنان إيرانيان في فرنسا وعقد سفيرنا في باريس اجتماعات مع السلطات الفرنسية واعربنا عن احتجاجنا على هذا الحادث المأساوي في الحوارین.

واستطرد قائلا: على الحكومة الفرنسية تعويض عائلات هذين المواطنين الإيرانيين ونتابع نقل جثتي هذين المواطنين الإيرانيين إلى البلاد عبر القنصلية.

وقال: أتمنى أن يتم نقل جثمانهما إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة ودفع التعويضات لعائلتيهما ونطالب الحكومة الفرنسية الرد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بطريقة وطبيعة هذا الحادث.

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