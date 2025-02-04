حماس: عملية "حاجز تياسير" تأكيد على أن جرائم الاحتلال لن يمر من دون عقاب

وقالت الحركة في بيان الیوم الثلاثاء: إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس لن توهن من عزم شعبنا ومقاومته، حيث تأتي هذه العملية على حاجز عسكري لجيش الاحتلال لتؤكد على إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة في الضفة، على المضيّ في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي.

وشددت على إن كل مشروعات العدو الإسرائيلي الإجرامية ومحاولاته إخضاع الشعب الفلسطيني، أو كسر إرادة المقاومة لديه، أو تهجيره عن أرضه ودياره؛ ستتحطم أمام إرادة وبسالة هذا الشعب ومقاومته الباسلة وشبابه الحر الأبي.

ودعت إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وتحدي جيشه المجرم وإجراءاته الأمنية والعسكرية، نصرة للأرض والمقدسات وتأكيداً على حق الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأطلق فلسطيني النار على موقع عسكري للجيش الإسرائيلي في بلدة تياسير شرقي جنين بالضفة الغربية، مما أدى لإصابة 8 جنود، حالة اثنين منهم حرجة.

وقالت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي: إن مسلحا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير شمال الضفة الغربية وبدأ بإطلاق النار واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود.

وأضافت الإذاعة إن المواجهات المسلحة عند حاجز تياسير استمرت دقائق قبل أن يتمكن الجنود من تصفية المسلح الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

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