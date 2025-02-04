حماس: إسرائيل تراوغ بتنفيذ المسار الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وأفاد المتحدث باسم الحركة "حازم قاسم" في بيان بأن ما نفذه الاحتلال بخصوص الجوانب الإنسانية منذ بدء سريان الاتفاق، أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي.

وأضاف: لقد خلف العدوان الإسرائيلي على القطاع دماراً كبيراً خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مساراً مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة الأشقاء في مصر وقطر، للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البرتوكول الإنساني في الاتفاق.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر قيادية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" امس الاثنين، إن الحركة أبلغت الوسطاء بجهوزيتها للبدء في جولة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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