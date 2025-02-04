٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85740253
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لاول مرة.. مجموعة بحرية تابعة للحرس الثوري ترسو في ميناء الشارقة

٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م
رمز الخبر: 85740253
لاول مرة.. مجموعة بحرية تابعة للحرس الثوري ترسو في ميناء الشارقة

طهران / 4 شباط / فبراير / ارنا - رست مجموعة من القطع البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، اليوم الثلاثاء، قبالة "ميناء خالد" في امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وافادت ارنا، انه في سياق عملية تطوير التعاون الدفاعي والعسكري والدفع بالاواصر الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات العربية المتحدة، وصلت 4 قطع بحرية تابعه للحرس الثوري الى ميناء خالد في امارة الشارقة، اليوم؛ حيث كان في استقبالها السفير الايراني لدى الامارات "رضا عامري"، وقائد قاعدة "جبل علي" الجوية والبحرية يرافقه عدد من كبار قادة القوة البحرية لهذا البلد.

واقيمت مراسم الاستقبال الرسمي لمجموعة البحرية الايرانية، برعاية وزارة الدفاع الاماراتية ومشاركة جمع من قادتها العسكريين، وعدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين المعتمدين لدى هذا البلد.

ويرى المراقبون ان ابحار مجموعة من القطع البحرية التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ولاول مرة، في مياه دولة الامارات العربية المتحدة، يدل على ارادة البلدين الجادة للدفع بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، كما يجسد ستراتيجية ايران القائمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها.

انتهى ** ح ع  

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