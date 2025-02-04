مسؤول : صادرات إيران إلى السعودية بلغت 23 مليون دلار في العام الحالي الإيراني

وحول العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، اوضح لطيفي : مع زيادة التفاعلات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية الثنائية تغييرات أيضا، حيث تم تصدير 58 ألفا و 971 طنا من إيران إلى السعودية، بقيمة 23 مليونا و 319 ألفا و 448 دولارا في الأشهر التسعة من العام الحالي.

وأشار هذا المسؤول، ايضا، إلى نمو حجم الصادرات الإيرانية للمملكةبواقع 178 في المائة وزنا، و99 بالمائة قيمة، واضاف : بعد توقف استغرق ثماني سنوات في استيراد ايران من السعودية، تم في مرحلة تحسن العلاقات الثنائية، استيراد مايبلغ 15.5 طن من مادة الـ "مونوبوتيل إيثر" (نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33 ألفاً و843 دولارا إلى البلاد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري.

وأكد لطيفي، بأن هذا المستوى من التبادل التجاري لا يليق بالطاقات والفرص المتاحة لدى كل من ايران والسعودية؛ مبينا ان البلدين شهدا في الماضي تجارة بقيمة 800 مليون دولار على مدار عام واحد فقط، وبما يدل على امكانية رفع هذه القيمة وصولا الى مليار دولار مبدئيا، وتحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة في غضون بضع سنوات فقط.

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