٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:١٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85740424
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حزب الله يدين قرار أستراليا بفرض عقوبات على ‌الشيخ نعيم قاسم

٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:١٧ م
رمز الخبر: 85740424
حزب الله يدين قرار أستراليا بفرض عقوبات على ‌الشيخ نعيم قاسم

طهران /4 شباط / فبرایر/ إرنا- أدان حزب الله اللبناني، بشدة، القرار الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله ‌الشيخ "نعيم قاسم"؛ معتبرا أنه خطوة تكشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة ‌طيّعة في خدمة المشروع الأميركي – الصهيوني.

واعلن حزب الله في بيان له اليوم الثلاثاء : إن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني ‌وتغطية على عدوانه وإرهابه، مضيفا أن هذا القرار كان حريّا ‌بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني.

واضاف : لقد شهدت شعوب العالم، كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ‌بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن يمارس الإبادة ‌الجماعية وجرائم الحرب.

واستطرد هذا البيان : يدرك العالم أيضًا من يُوفّر الغطاء السياسي والقانوني ويُشارك كيان الاحتلال في هذه المجازر، مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على موقف حزب ‌الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‌والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة.

وأكمل : سيزيد القرار الأسترالي حزب الله إصرارا وثباتا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل.

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المصدر / الميادين

 

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