٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85740490
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قيادي في حماس : محاولات العدو لإبادة شعبنا ستفشل

٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٠ م
رمز الخبر: 85740490
قيادي في حماس : محاولات العدو لإبادة شعبنا ستفشل

طهران/4 شباط/فبرایر/إرنا- أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "عبداللطيف القانوع"، أن "كل محاولات العدو الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني وإسقاط حقه في قطاع غزة والضفة الغربية ستفشل".

وأوضح "القانوع" في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن "ما فشل فيه الاحتلال بقطاع غزة لن ينجح فيه داخل الضفة، والمعركة معركة إرادات"؛ مضيفا أن "غياب محاسبة الاحتلال والصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب حرب إبادة في الضفة على غرار غزة".

وأضاف : إن اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة، مؤكدا أن إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها.

وتابع هذا القيادي في حركة حماس : الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه، منوها بأن الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال.

انتهى ** 9365 

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المصدر / الغد

 

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