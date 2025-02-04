مسؤول : تدشين منصة لتبادل المعرفة على صعيد العالم الاسلامي

جاء ذلك في كلمة نجفي، اليوم الثلاثاء، امام الاجتماع الرابع للجمعية العامة لشبكة الجامعات الافتراضية في العالم الاسلامي (سينوو) المقام باستضافة جامعة "بيام نور" الايرانية في طهران.

وفي جانب اخر من كلمته، نوّه هذا المسؤول بدور منظمة التعاون الاسلامي التي تاسست قبل 55 عاما، باعتبارها "أكبر منظمة حكومية دولية في العالم بعد الأمم المتحدة، وتضم 57 دولة إسلامية كأعضاء دائمين بالإضافة إلى عضوية مراقبة للأمم المتحدة وعدد من الدول غير الإسلامية، وتشمل ربع سكان العالم".

واوضح نجفي، بان هناك 3 شبكات منضوية تحت منصة سينوو الدولية، تنشط برعاية منظمة التعاون الاسلامي داخل ايران وفي مجالات النانو تكنولوجيا، وواحات العلوم والتقنية، والشبكات الافتراضية لجامعات العالم الاسلامي؛ مبينا ان هذه النشاطات تشمل جميع الاقسام التعليمية والطلابية والبحوثية للجامعات، كما تشكل الساعد القوي لمعاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية الاسلامية والتي تربط بين الوحدات التكنولوجية في البلاد، ومن شانها ان تضمن لايران مكانة مرموقة في المجالات العلمية والتجارية وتشكل مركز استشهاد مرجعي مناسب لها.

انتهى ** ح ع