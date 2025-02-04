اللواء باقری : الأذرع الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة ضمان لتعزيز الردع المستدام

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال حفل تنصيب القائد الجديد لقاعدة "خاتم الأنبياء (ص)" المشتركة للدفاع الجوي، هنأ اللواء باقري لمناسبة حلول الأعياد الشعبانية والذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية؛ مشيدا بالتقدم الذي أحرزته القوات الدفاعية للبلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وقال : نشكر الله العظيم أنه في طليعة العام الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية الإسلامية المقدسة في إيران، أصبح صوت إيران والإيرانيين عالميا، وعلى الرغم من الحرب التي كانت قد فرضت على ايران (1980-1988) والتي دامت 8 سنوات، والحظر والإرهاب وعنف الجماعات الإرهابية ضد الثورة الإسلامية وغيرها من مؤامرات الأعداء، لكن بلغت قواتنا المسلحة في المجالات المختلفة، ذروة الاقتدار وحققت الردع الذي تتمتع بها إيران الإسلامية اليوم.

وأضاف رئيس الاركان الايرانية : في مرحلة ما قبل انتصار الثورة الإسلامیة، كانت ايران تعتمد على الواردات بنسبة تزيد عن 90٪، بينما نستطيع نحن اليوم وبفضل الثورة والجمهورية الاسلامية، تصنيع ما يلبي 100 بالمئة من احتياجاتنا في الداخل، كما نصدر جزءا منها إلى دول أخرى.

وأكد اللواء باقري : بفضل الله، وتحت رعاية وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ستواصل هذه القوات المضي نحو تعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية، والحصول على الاجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة بما يتماشي مع التهديدات والمتطلبات؛ مردفا ان القوات المسلحة الإيرانية استندت في هذا الصدد على القدرات الذاتية والمحلية، وهي في أهبة الاستعداد والجاهزية لردع الأعداء المتغطرسين من التعرض لامن هذا الوطن الإسلامي.

انتهى**9365 / ح ع **