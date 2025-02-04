٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85740565
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حركة المجاهدين الفلسطينية : ندين قرار استراليا بفرض "عقوبات" على الشيخ قاسم

٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٨ م
رمز الخبر: 85740565
حركة المجاهدين الفلسطينية : ندين قرار استراليا بفرض "عقوبات" على الشيخ قاسم

طهران / 4 شباط / فبراير / ارنا - أدانت "حركة المجاهدين الفلسطينية"، بأشد العبارات، قرار الحكومة الأسترالية بفرض "عقوبات" على الأمين العام لحزب الله "الشيخ نعيم قاسم"، ورأت فيه "خطوة عدوانية جديدة للأنظمة الغربية التي تكيل بمكيالين ويفضح حالة المزاجية في التصنيف دون معايير عادلة".

وصرحت الحركة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء  : إن هذا القرار الأسترالي الذي يتماهى مع التوجه الغربي لمحاصرة قوى المقاومة وتصنيفها على قوائم الإرهاب، يأتي في سياق حماية الكيان الصهيوني النازي، ويكشف حقيقة التبعية الغربية الذليلة للرغبات الصهيونية ولوبياتها في العالم.

وأكدت الحركة، "أن حركات المقاومة هي تعبير طبيعي عن إرادة الشعوب في الحرية وهذا حق مشروع وواجب وطني، وتقوم بالدفاع عن الكرامة الإنسانية في وجه حرب الإبادة الجماعية الصهيونية المدعومة غربيًا".

وأضافت : كان الأجدر بالحكومة الأسترالية والأنظمة العالمية، أن تفرض العقوبات وتصنف الإحتلال الصهيوني كيانًا إرهابيًا لما يمارسه من مجازر إبادة جماعية وتطهير عرقي وبطش بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة وكافة شعبنا الفلسطيني.

وختم حركة المجاهدين الفلسطينية بيانها بالقول : إن تلك القرارات العدوانية والتكالب الغربي لن تفلح في كسر إرادة أمتنا والمقاومة في الأمة وسعيها المحق في التخلص من الظلم والهيمنة الصهيونية الغربية.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / العهد

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