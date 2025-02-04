تعيين العميد رحيم زادة مستشارا اعلى للقائد العام للجيش الايراني

وبناء على اقتراح من القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، عيّن القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، العميد قادر رحيم زاده مستشاراً اعلى للقائد العام للجيش.

وجاء في قرار التعيين: "العميد رحيم زاده قائد جيد، ويجب تقديره. خلال فترة مهمته (في قيادة مقر الدفاع الجوي المشترك) بذل جهودا جيدة ".

كما تم بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، تعيين العميد علي رضا صباحي فرد قائداً لمقر الدفاع الجوي المشترك "خاتم الانبياء (ص)" مع الاحتفاظ بمنصبه قائدا لقوات الدفاع الجوي للجيش.

انتهى ** 2342