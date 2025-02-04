٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85740646
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تعيين العميد رحيم زادة مستشارا اعلى للقائد العام للجيش الايراني

٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢١ م
رمز الخبر: 85740646
تعيين العميد رحيم زادة مستشارا اعلى للقائد العام للجيش الايراني

طهران / 4 شباط/فبراير/ارنا- تم تعيين العميد قادر رحيم زادة مستشارا أعلى للقائد العام للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبناء على اقتراح من القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، عيّن القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، العميد قادر رحيم زاده مستشاراً اعلى للقائد العام للجيش.

وجاء في قرار التعيين: "العميد رحيم زاده قائد جيد، ويجب تقديره. خلال فترة مهمته (في قيادة مقر الدفاع الجوي المشترك) بذل جهودا جيدة ".

كما تم بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، تعيين العميد علي رضا صباحي فرد قائداً لمقر الدفاع الجوي المشترك "خاتم الانبياء (ص)" مع الاحتفاظ بمنصبه قائدا لقوات الدفاع الجوي للجيش.

انتهى ** 2342

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