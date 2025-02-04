لاريجاني: أفعال أميركا والكيان الصهيوني الشريرة مازالت قائمة

وخلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، في طهران الثلاثاء، هنأه لاريجاني بانتخابه رئيسا للمجلس ، معربا عن أمله في أن يكون هذا الانتخاب مصدر خير للعراق والمنطقة.

وعن الأحداث التي شهدتها المنطقة، قال: "لا ينبغي أن نعتبر أحداث العام الاخير في إطار مجرد ومنعزل عن مخطط اميركا المقيت الذي وضعته لتغيير المنطقة. ويبدو أن الكيان الصهيوني لم يكن سوى فاعل ولاعب في هذا المخطط.

وتابع: لقد أراد الأميركيون مغادرة المنطقة والتحرك نحو احتواء الصين، ولكن بشرط أن يجعلوا الكيان الصهيوني بديلا عنهم في المنطقة بأي ثمن. كانوا يخططون لهذا الأمر حتى قبل عملية "طوفان الأقصى" الا ان حماس أحبطت مخططهم ومنعت الكيان من أن يصبح شرطي المنطقة.

وأضاف: "الآن، بعد الإبادة الجماعية التي طالت 50 ألف إنسان، يقول قادة الكيان إن حماس تم تدميرها. لننا نسال إذا تم تدمير حماس فكيف قمتم بتبادل الرهائن الفلسطينيين بالاسرى الإسرائيليين؟ مع من ابرمتم اتفاق وقف إطلاق النار؟ حماس بمقاومتها التي استمرت اكثر من عام، اطاحت بسمعة "إسرائيل". هذا العار لحق بالكيان في لبنان ايضا. لقد رأيت بنفسي أنه بعد الضربات العديدة وحتى بعد استشهاد السيد (حسن نصرالله) أقسم شباب حزب الله على عدم السماح للكيان بالتقدم من الآن فصاعداً.

وأكد لاريجاني: "لكن يجب أن نكون يقظين، لأن افعال أميركا والكيان الصهيوني الشريرة مازالت قائمة. إنهما يعملان على اثارة الفوضى بالمنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة".

وقال: إن الحل لمواجهة هذه المغامرات هو أولا الوحدة الداخلية للدول نفسها، وثانيا وحدة دول المنطقة، ومن المؤكد أن البرلمان العراقي قادر على بناء التوافق والوحدة للعراق.

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