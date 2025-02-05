٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85740727
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دوري النخبة الاسيوي: برسبوليس يخسر امام الهلال السعودي

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣٦ ص
رمز الخبر: 85740727
دوري النخبة الاسيوي: برسبوليس يخسر امام الهلال السعودي

طهران / 5 شباط/فبراير/ارنا- خسر برسبوليس الايراني امام الهلال السعودي بنتيجة 4-1 في اطار دوري النخبة الاسيوي.

وفرض الهلال السعودي تفوقه ليتغلب 4-1 على ضيفه برسبوليس الإيراني مساء الثلاثاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مباريات مجموعة منطقة الغرب في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ويستعيد صدارة المجموعة.

سجل اهداف الهلال مالكوم (10) وكانسيلو (25) وسالم الدوسري (39 و 45+1) فيما سجل غيورغي غولسياني هدف برسبوليس الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع الهلال، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله إلى دور الـ16، رصيده إلى 19 نقطة ليعود إلى المركز الأول بفارق الأهداف أمام الأهلي السعودي و 3 نقاط أمام النصر السعودي صاحب المركز الثالث.

أما برسبوليس، فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف استقلال طهران صاحب المركز الثامن، آخر المراكز المؤهلة لدور الـ16 من المجموعة.

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