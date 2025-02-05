15 عملية للمقاومة في الضفة اسفرت عن قتل جنديين و8 جرحى

وقال مركز معلومات فلسطين “معطى”، في بيان الثلاثاء، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتضمنت عملية إطلاق نار نوعية قرب حاجز تياسير العسكري بالأغوار الشمالية

ورصد مركز “معطى” 15 عملا مقاوما، تنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تصدي لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لإحدى مركباتهم، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط تماس، وخروج مظاهرة واحدة منددة بجرائم الاحتلال.

وأوضح : “وفي علمية نوعية، اقتحم مقاوم حاجز تياسير العسكري قرب طوباس، ونفذ عملية إطلاق نار بطولية، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين”.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون، جنوبي طوباس. بينما تواصلت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، تزامنا مع العدوان الواسع الذي يشنه الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين قرب بلدة نعلين في رام الله، واستهدفوا مركباتهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم مركبة واحدة على الأقل.

وشهدت مناطق عدة في رام الله مواجهات مع قوات الاحتلال، وتركزت في منطقة شقبا وبلدة المغير، فيما خرجت مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال وسط المدينة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مدينة طولكرم ومخيمها، وبلدة يتما في نابلس، والخضر في بيت لحم، ومخيم العروب في الخليل، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

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