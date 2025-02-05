٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85740827
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الرشق: تصريحات ترامب عنصرية ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية

٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص
رمز الخبر: 85740827
الرشق: تصريحات ترامب عنصرية ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية

طهران/ 5 شباط/فبراير/ارنا-قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" "عزت الرشق": تصريحات ترامب عنصرية ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة.

واضاف الرشق: نرفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة إلى مغادرة وطنهم  بذريعة إعادة الإعمار.

وتابع: شعبنا في غزة، أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا وهو مغروس في أرضه ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره.

وفي وقتٍ سابق قال المتحدث باسم حماس "حازم قاسم": نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة.

واضاف: التصريحات الأميركية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وتابع: بدلاً من محاسبة الاحتلال الصهيوني المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته.

واکد قاسم: هدف الاحتلال الحقيقي من عدوانه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وقال: يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني.

انتهی**1426

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